Dottoressa lavorava in due Usl con il doppio stipendio pubblico

Domenica 12 Maggio 2019, 10:46

Lo riporta il Gazzettino oggi in edicola.«La dottoressa aveva un doppio lavoro da quasi tre anni. L’Usl trevigiana l’ha scoperto. E l’ha “licenziata” in tronco. Il medico di origine straniera, S.M., si divideva su due fronti. Tra l’altro - scrive Mauro Favaro sul quotidiano di Venezia - nemmeno troppo vicini tra loro. Prestava servizio sia negli ambulatori delle guardie mediche del trevigiano che nella casa di cura privata accreditata “Città di Rovigo”. Si metteva in tasca due stipendi, insomma, pagati entrambi dal sistema sanitario pubblico. Un comportamento tassativamente vietato. L’Usl della Marca ne è venuta a conoscenza un paio di mesi fa. E adesso ha ufficializzato la revoca della convenzione: non lavorerà più nelle guardie mediche».