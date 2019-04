Doppia operazione a cuore fermo, i medici salvano una donna incinta e la figlioletta neonata

Unain ospedale ha permesso ai medici di salvare la vita ad unae allache portava in grembo: accade ad Alessandria, dove l'intervento multidisciplinare ha permesso di far nascere la neonata con parto cesareo e in contemporanea di operare la madre ai polmoni. Uscita dalla Terapia intensiva, oggi la mammaper la prima volta la figlia.Giunta in ospedale per una sincope, alla donna - una trentenne alla 34esima settimana di gravidanza - è stata diagnosticata una, ovvero la formazione di coaguli di sangue nell'arteria polmonare che ne ostacolava la corretta circolazione sanguigna. La causa, si è scoperto dopo l'intervento,, che poggiava su una vena a livello delle gambe. Si è così proceduto al cesareo e, in contemporanea all'estrazione del feto, a fermare il cuore per procedere in simultanea sulla tromboembolia e all'espulsione della placenta.