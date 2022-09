Camere al via dal 13 ottobre, a novembre il nuovo governo

di Alessanda Severini

Già oggi la composizione del nuovo Parlamento sarà chiara ma per l’insediamento dello stesso e soprattutto per la formazione del nuovo governo bisognerà aspettare ancora un po’. La legge di bilancio, la crisi energetica e quella internazionale suggeriscono di non perdere tempo ma molto dipenderà dalla volontà delle forze politiche di trovare un’intesa. In ogni caso, nell’ipotesi migliore, si arriverà alla fine di ottobre.

PRIMA SEDUTA DELLE CAMERE. Le Camere si riuniranno per la prima volta il 13 ottobre poiché come vuole l’articolo 61 della Costituzione i due rami del Parlamento vengono convocati «non oltre il ventesimo giorno» dal voto. Il primo atto sarà la nomina dei due presidenti di Camera e Senato.

CONSULTAZIONI. Una volta eletti i vertici del Parlamento, prenderanno il via le consultazioni del Capo dello Stato. Al Quirinale Mattarella sentirà i capigruppo, i leader delle coalizioni, gli ex presidenti delle Camere e i presidenti emeriti della Repubblica per capire gli orientamenti prima di affidare l’incarico a formare il nuovo esecutivo. È ovvio che se dalle urne esce una maggioranza chiara e coesa, il giro di consultazioni potrebbe essere rapido (un paio di giorni) e l’incarico affidato al leader indicato dalla coalizione vincente. Se invece il risultato del voto è equilibrato o se una maggioranza chiara si dovesse formare in una sola Camera i tempi potrebbero dilatarsi anche di molto.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA