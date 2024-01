di Lorena Loiacono

Greco al classico, matematica allo scientifico: con la pubblicazione delle materie della seconda prova scritta entra nel vivo l’esame di maturità.

LE MATERIE. In base al decreto, firmato dal ministro all’istruzione e al merito Giuseppe Valditara, oltre alla versione di greco nei Classici e al compito di matematica negli Scientifici, i candidati si dovranno cimentare con scienze umane per il liceo delle Scienze umane e diritto ed economia politica all’opzione economico-sociale, economia aziendale negli istituti tecnici del settore economico e discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo turistico. «L’esame di Stato - ha commentato Valditara - ha un valore fondamentale, anche simbolico, nel percorso di crescita di ogni ragazza e ragazzo. È infatti un momento di svolta nel percorso personale e formativo».

#MATURITÀ 2024. L’esame si Stato si svolge in tre prove: la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi, prevista per mercoledì 19 giugno e una seconda prova scritta, quella di indirizzo, il 20 giugno. Dopo gli scritti si accede al colloquio.

PROVA ORALE. Durante il colloquio lo studente espone le esperienze svolte nell’ambito dei Pcto, l’ex alternanza scuola-lavoro, e le competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione civica.

VOTI. La votazione massima alla maturità è 100/100. Per le prove scritte e per il colloquio, lo studente può ottenere un massimo di 20 voti per ogni prova. Per un massimo di 60 punti a cui si sommano massimo 40 punti che arrivano dalla carriera dello studente con i voti degli ultimi tre anni delle superiori.

COMMISSIONE. La commissione d’esame è mista con tre commissari interni e tre esterni, oltre al presidente di commissione sempre interni. Quest’anno al liceo classico saranno esterni i commissari di greco, lingua straniera e filosofia mentre allo scientifico matematica, lingua straniera e filosofia.

