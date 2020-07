Dopo il lockdown è boom di incidenti con feriti. Sicurezza e Ambiente: "Serve più educazione stradale"

L'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto in questi mesi ha introdotto cambiamenti nelle nostre abitudini di vita che, in maniera diretta e indiretta, tra le altre cose hanno influenzato anche la circolazione e la sicurezza stradale. Il lockdown ha avuto un effetto benefico, non solo nel contenere la diffusione del virus, ma anche sulla riduzione degli incidenti stradali.





La fine del lockdown e la ripresa degli spostamenti fra regioni hanno portato purtroppo anche a un aumento degli incidenti stradali. Lo documentano i dati della Polizia stradale: se nell'ultimo mese di stop (dal 7 aprile al 4 maggio scorso) gli incidenti sono stati 460 con 99 feriti e 4 morti, dal 4 maggio fino al 7 giugno, dato i sinistri sono praticamente triplicati: 1441, i feriti sono aumentati di oltre quattro volte (453) e i morti sono saliti a 13. Il Global Road Safety Partnership ha lanciato l'allarme di un possibile peggioramento degli incidenti stradali, con la conseguenza che la sicurezza stradale finisca in secondo piano dopo l'emergenza sanitaria.





"Diventa sempre più importante avviare percorsi di formazione per una nuova generazione di cittadini responsabili ed educati rispetto alla sicurezza stradale, cittadini che abbiano una conoscenza consapevole del fenomeno “sicurezza stradale” - dichiara Luigi Sangiovanni, Relazioni Esterne di Sicurezza & Ambiente. E' necessario promuovere la cultura della sicurezza in strada e la scuola è chiamata a fare il salto di qualità nella costruzione di percorsi formativi ed educativi. Cittadinanza digitale, educazione stradale e sviluppo sostenibile: sono competenze essenziali per preparare i cittadini del domani ad un Paese sempre più digitalizzato, efficace e competitivo con il resto dell’Europa e del mondo. In questo quadro resta indispensabile la collaborazione e il lavoro con le Amministrazioni locali per il ripristino nel minor tempo possibile delle condizioni della piattaforma stradale e dell’ambiente circostante le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. "

