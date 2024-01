Due donne trovate morte in case diverse, giallo nell'Agrigentino: «Una in un lago di sangue, l'altra carbonizzata»

di Redazione web

È giallo a Naro, piccolo centro dell'Agrigentino, per la morte di due donne trovate all'alba senza vita nelle loro rispettive abitazioni. Una è stata ritrovata in un lago di sangue, l'altra carbonizzata. Sul posto i carabinieri e i magistrati di turno. Con ogni probabilità si è trattato di un duplice omicidio.

Cosa è successo

Per ora le notizie sono frammentarie ma quello che si sa è che una donna ha perso la vita a causa delle fiamme nel suo appartamento. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti verso le 3 di mattina, non c'era nulla da fare. Quasi contemporaneamente, al 118 è arrivata una seconda chiamata per segnalare una donna sanguinante a pochi metri dalla casa dove era scoppiato l'incendio, non lontano dal municipio.

Dove sono state uccise

La prima in cortile Avenia, morta carbonizzata. L'altra, in via Da Vinci, trovata in un lago di sangue. Le due abitazioni non sono distanti.

Chi sono le vittime

Non si sa nulla delle identità delle persone coinvolte se non che sarebbero tutte di origine straniera.

Gli interrogatori

Sono in corso presso la caserma di Naro interrogatori per la morte delle due donne trovate senza vita, in due diverse abitazioni, a poca distanza l'una dall'altra. Al momento, come sei apprende, non sarebbero stati emessi fermi dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella, che coordina l'indagine.

Le parole del sindaco di Naro

«Ho appreso la notizia stamani dalla stampa, aspetto di avere maggiori informazioni per capire meglio cosa sia accaduto. Ma l'intera comunità è sconvolta da una simile violenza». A dirlo all'Adnkronos è Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro. «Non conoscevo personalmente le due vittime - aggiunge il primo cittadino -, ma la loro morte resta un trauma per la nostra piccola comunità. Come sindaco non posso che provare un grande dolore».

