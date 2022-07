Donna uccisa a coltellate in casa nel Cosentino: fermato il marito

Un altro femminicidio in Italia. Un'insegnante in pensione, Domenica Caligiuri, di 71 anni, é stata uccisa con alcune coltellate nella sua abitazione a Mandatoriccio, nella zona dell'alto Ionio cosentino. Il marito della donna, che ha 73 anni, é stato accompagnato in caserma per essere sentito dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano.

Al momento, nei suoi confronti, non è stato adottato alcun provvedimento restrittivo, ma ci sono fondati sospetti, secondo quanto si è appreso, che sia stato lui ad uccidere Domenica Caligiuri.

+++news in aggiornamento+++

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Luglio 2022, 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA