Una donna è stata trovata uccisa con una coltellata e due uomini sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza: è accaduto in un'abitazione di Montegaldella, comune nell'area dei colli Berici. Secondo le prime informazioni le due persone sarebbero ferite in modo grave. Sul posto i carabinieri della stazione di Longare, raggiunti dai colleghi del nucleo operativo di Vicenza.



+++notizia in aggiornamento+++ Sabato 8 Giugno 2019, 19:25

