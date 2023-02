Cadavere di una donna trovato in auto: «Le hanno sparato alla testa». Choc sul lungomare

Il corpo di una donna di 45 anni è stato trovato all'interno della sua auto a Riposto, nel catanese. L'identità della donna, della quale il quotidiano La Stampa ha diffuso le iniziali, M.M., non è al momento stata rivelata. Di lei, 43 anni, si sa che poco prima di essere ritrovata cadavere nella Suzuki sul lungomare Pantano, aveva fatto rifornimento da un benzinaio vicino al porto turistico. Secondo le prime informazioni le avrebbero sparato alla testa, le indagini sono affidate ai carabinieri.

Un'altra donna gravemente ferita

In zona diversa del paese della riviera ionica è stata trovata ferita gravemente per terra, colpita da arma da fuoco, un'altra donna. Indagini sono in corso per accertare dinamiche e movente e se i due episodi siano collegati tra loro. Sul posto sono presenti i carabinieri del comando provinciale di Catania.

