Donna trovata morta in un container: aperta un'inchiesta per omicidio. È Mistero

A quasi tre settimane dal ritrovamento del cadavere di una donna in un container, i giudici aprono un'inchiesta per omicidio. La Procura di Busto Arsizio (Varese) ha infatti aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti, a seguito del ritrovamento, datato 13 dicembre ma reso noto solo oggi, del cadavere di una donna di origine straniera in un cantiere edile della stessa città.

A quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile di Varese e del commissariato di Busto Arsizio, l'omicidio della donna sarebbe maturato all'interno di una comunità di senzatetto con problemi di dipendenza da alcol e droga.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Dicembre 2020, 16:57

