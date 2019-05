Donna trovata morta in strada: ieri aveva litigato con il compagno

Una donna polacca di 44 anni è stata trovata morta questa mattina in strada, a Palermo, in via Settembrini. Aveva una ferita alla testa. Sono stati i residenti a chiamare la polizia e i sanitari del 118. La donna viveva nella stessa strada con il compagno palermitano di 43 anni, che è stato identificato. La ferita potrebbe essere compatibile con una caduta, ma i vicini, sentiti dalla polizia, hanno raccontato che proprio ieri pomeriggio la donna aveva litigato con il compagno. © RIPRODUZIONE RISERVATA