Varese, madre e figlia uccise a martellate nel sonno. Gravissimo l'altro figlio. Fermato il padre

Tragedia a Samarate, in provincia di Varese. Una donna di 56 anni e sua figlia di 16 sono state trovate morte questa mattina nella loro abitazione. L'altro figlio, di 23 anni, è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso: il giovane non è morto come sembrava in un primo momento. Ferito anche il marito, 57 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di una tragedia in famiglia. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri. Il marito sarebbe stato fermato. La prima ipotesi è che durante la notte abbia ucciso moglie e figlia a colpi di martello e abbia tentato di uccidere anche il figlio.

Il figlio ferito avrebbe un grave trauma cranico e si trova ricoverato all'ospedale di Varese.

+++news in aggiornamento +++

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 09:30

