Donna trovata morta in serata in appartamento del centro storico

A Rieti il corpo senza vita di un'anziana donna è stato rinvenuto nella tarda serata dal personale della Squadra volante della Questura e dai vigili del fuoco in un appartamento del centro storico cittadino. Dopo la richiesta di soccorso gli operatori sono intervenuti in via Cintia nei pressi della Cattedrale dove l'anziana reatina è stata ritrovata senza vita, constatandone il decesso sul posto con ogni probabilità per cause naturali non legate al coronavirus. Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 22:55

