Donna di 46 anni tenta di suicidarsi con i figli: salvata dai bambini

Voleva suicidarsi e ha tentato di farlo tagliando il tubo del gas di casa sua e cercando così di uccidere anche i suoi due figli piccoli, rispettivamente di sei e otto anni, che però sono riusciti a salvarsi, e a salvare anche la madre, chiamando i soccorsi. Per questo una 46enne di Ardenno, paese in provincia di Sondrio e vicino alla Valtellina, è stata arrestata dai carabinieri per tentato omicidio aggravato e tentata strage. I fatti risalgono al 31 ottobre scorso, ma l'arresto è stato compiuto poche ore fa.

Leggi anche > Milano, accoltella la moglie e la suocera, poi tenta il suicidio e chiama il 118. Colpito anche il gatto

Per fortuna i due bimbi hanno evitato il peggio e sono intervenuti con prontezza quando hanno sentito un forte odore di gas e hanno visto la madre priva di sensi a terra. Sono usciti di casa e hanno chiesto aiuto ai vicini. Questi ultimi hanno interrotto il flusso di gas, staccato la corrente elettrica e soccorso la donna ancora prima che arrivassero i carabinieri e il 118.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA