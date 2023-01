Donna chiede aiuto e si getta dalla finestra, i passanti la vedono in piedi sul davanzale e la prendono al volo

Tragedia sfiorata a Cassino, dove una donna poco più che trentenne si è lanciata dalla finestra di casa - un'altezza di poco più di cinque metri - ed è stata salvata dai passanti in via Zamosch nella mattinata di mercoledì.

Uomo precipita dal tetto di un palazzo, incidente choc in centro: il corpo trovato in strada

Cosa è successo

Come scrive Il Messaggero, erano da poco passate le 10.30 del mattino quando abitanti e negozianti della zona sono stati richiamati dalle grida d'aiuto di una donna provenienti dall'interno di un appartamento. Non era la prima volta, ma stavolta la trentenne si è messa in piedi sul davanzale della finestra lasciando intendere la sua volontà di lanciarsi di sotto. È stato così che alcuni passanti si sono posizionati sotto l'abitazione formando una sorta di "cuscino" umano che ha attutito il colpo. La donna ha riportato ferite lievi ed è stata trasferita in ospedale. In stato di choc, non è riuscita a spiegare cosa l'abbia spinta a lanciarsi dalla finestra dell'appartamento in cui si trovava con un 55enne.





Ecco la prima pagina di Leggo di oggi https://t.co/jyiFYZ0FP0 pic.twitter.com/FuGV4jq99Z — Leggo (@leggoit) January 27, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA