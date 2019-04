Cercano nel fiume donna scomparsa, trovano un cadavere. Ma di un uomo

I Vigili del fuoco di Pordenone hanno rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione nel fiume Noncello a Pordenone. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio durante le ricerche da parte dei sommozzatori di una donna di 70 anni, di Pordenone, di cui si sono perse le tracce dalla giornata di ieri e per la quale era stata fatta denuncia di scomparsa. Le ricerche dell'anziana non hanno dato esito e riprenderanno alle prime luci dell'alba. Da quanto si apprende da fonti della Questura, il corpo ritrovato sarebbe invece di un uomo e potrebbe appartenere a una persona di origine straniera di una trentina d'anni di cui era stata fatta denuncia di scomparsa dai congiunti lo scorso autunno. Ultimo aggiornamento: 23:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA