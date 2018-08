Si butta dalla finestra per sfuggire â€‹al compagno: entrambi arrestati per droga

Donna nuda in strada: scappata di casa dal balcone per sfuggire al compagno violento

Si lancia dalla finestra per sfuggire alla furia del compagno, ma entrambi, alla fine sono arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Notte movimentata negli alloggi di edilizia popolare di Madonna del Ponte di Fano. Una 40enne casalinga di origini napoletane ma fanese di adozione dopo essere stata aggredita dal compagno ha chiesto aiuto al 118. Con l’ambulanza sono arrivati anche i carabinieri di Fano, che hanno rintracciato l’infortunata riversa a terra nei pressi di una delle finestre del suo appartamento, dal quale provenivano le urla e le frasi sconnesse del compagno, 40enne disoccupato di Lucrezia.L’infortunata ha riferito ai carabinieri operanti che dopo qualche riga di cocaina che aveva assunto poco prima con il compagno, questi aveva perso totalmente il controllo di sé e dopo aver bloccato dall’interno la porta di casa, l’aveva aggredita cercando di colpirla con un grosso coltello, tanto che la donna per mettersi in salvo era stata costretta a lanciarsi dalla finestra, rimanendo ferita ad una gamba. Mentre i sanitari la soccorrevano, i carabinieri hanno fatto irruzione in casa e bloccato l’uomo che stava tentando di disfarsi della droga che deteneva: un piccolo market delle droghe più diffuse che comprendeva una trentina di grammi di hashish, 10 di cocaina e 3 di eroina, un bilancino di precisione, ritagli di plastica a forma circolare utilizzati per confezionare le dosi e circa 300 euro in banconote di piccolo taglio. La donna è finita all’ospedale per le fratture alle gambe, l’uomo perché nessuno riusciva a calmarlo. Entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; per l’uomo è scattato un secondo arresto per lesioni aggravate.