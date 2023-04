Donna ruba il cibo al supermercato: i carabinieri la fermano, poi le pagano la spesa

di Redazione web

Una donna 63enne è stata fermata dai carabinieri di Penne, in provincia di Pescara, perché vista rubare alcuni prodotti alimentari dagli scaffali di un supermercato del posto. Ciò che è successo dopo il fattaccio ha, però, commosso l'intero paese e non solo: la storia della signora ha fatto il giro dei social.

La vicenda

Una signora si era recata al supermercato del suo paese per fare la spesa. Dopo essere già stata segnalata da un agente in borghese, è stata anche sorpresa dal titolare mentre infilava nella borsa alcuni prodotti. L'uomo ha quindi avvisato i carabinieri che si sono presentati sul luogo e, inteneriti dalla signora, le hanno pagato la spesa. Infatti, dagli accertamenti, è risultato che la donna si trovasse in condizioni di estrema indigenza e che aveva rubato per sfamarsi. I carabinieri hanno deciso di pagarle la spesa per evitarle la denuncia da parte del titolare del supermercato.

La refurtiva

Quando la donna è stata fermata dai carabinieri all'uscita del supermercato, ha mostrato ciò che aveva in borsa: alcune fette di pane e un po' di insalata. La 63enne è scoppiata in lacrime e ha riconsegnato la refurtiva al proprietario.

