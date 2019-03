Valeria, 39 anni, si accascia e muore in strada mentre porta a spasso il cane

Ultimo aggiornamento: 18:31

Una donna di 39 anni è morta improvvisamente in strada mentre stava portando a spasso il cane. È successo in provincia di, a Santa Flavia, dove, artigiana, si è sentita male mentre passeggiava vicino casa e per lei non c'è stato nulla da fare. È stata comunque disposta l'autopsia per capire le cause del malore, che potrebbe essere stato un infarto. Valeria era conosciuta a Santa Flavia perché esponeva i suoi prodotti a diverse fiere dell'artigianato.