Donna muore investita da un'auto: al volante c'era la figlia 15enne, l'incidente dopo un litigio

Madonna di Campiglio, incidente sugli sci: dichiarata la morte cerebrale della 25enne Cristina

Potrebbe essere l'involontaria conseguenza di un. Alla guida in quel momento c'era la. La ricostruzione della dinamica dell'accaduto ad opera dei Carabinieri di Giulianova e degli agenti della Polizia Locale è ancora in corso, ma sembra che madre e figlia stessero litigando e che la donna stesse cercando di far scendere la ragazza dall'auto.La minorenne era al posto di guida e la madre vicino allo sportello aperto della vettura: era inserita la retromarcia e l'auto si è messa in movimento, la donna è così finita sotto le ruote della vettura. Inutili i soccorsi da parte del 118. La ragazza è sotto choc.