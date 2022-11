Fano, donna travolta e uccisa dal tir in retromarcia: l'autista non si è accorto di nulla

Incidente mortale nella zona industriale di Fano poco dopo le 15. Una donna è stata travolta ed è rimasta schiacciata sotto le ruote di un tir in via Toniolo. Il camionista stava facendo manovra davanti a una lavanderia industriale e mentre procedeva in retromarcia non si è avveduto della presenza della donna di circa 70 anni che si trovava nella sua traiettoria.

Tir in retromarcia travolge e uccide una donna

Sul posto i vigili del fuoco, il 118, la polizia stradale e la polizia locale. E' stata allertata l'eliambulanza di Ancona e da Pesaro è stata fatta intervenire l'autogru dei pompieri per sollevare il mezzo pesante. Ma gli sforzi sono risultati inutili. La donna è morta per il trauma da schiacciamento. Sul cadavere, estratto da sotto l'autoarticolato, è stato steso un lenzuolo bianco in attesa dell'autorizzazione per la rimozione del magistrato di turno della procura della Repubblica di Pesaro.

