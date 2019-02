L'auto si sfrena, donna muore schiacciata: era rimasta vedova da pochi mesi

Tragedia in provincia di Macerata. Una donna di 51 anni,, è morta schiacciata dalla sua auto che si è sfrenata e l'ha travolta nei pressi di una segheria: è accaduto a Urbisaglia, la donna era rimasta vedova da appena cinque mesi e viveva con la madre aOggi Latifa era andata nella falegnameria in contrada Illuminati di Urbisaglia e aveva chiesto ai proprietari di raccogliere trucioli e pezzi di legno a terra fuori dell'azienda per bruciarli in casa e scaldarsi. L'auto, una Golf blu, era parcheggiata poco distante: ad un certo punto si è mossa, ma la donna non l'ha vista, perché era china verso terra, ed è stata travolta.Del fatto si è accorto, verso le 10:30, un cliente che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Ursbisaglia, ma ormai per la 51enne non c'era più nulla da fare. Il corpo è stato trasferito all'obitorio per i rilievi che disporrà la magistratura.