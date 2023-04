Donna trovata morta in un sacco a pelo, mistero a Bolzano: il cadavere era sotto un albero

di Redazione Web

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato in un sacco a pelo su un prato alpino nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano, a 1750 metri di quota. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio da alcuni escursionisti che hanno notato il cadavere sotto un larice.

<h2> Donna morta in un sacco a pelo <h2>

Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino dell'Avs e della Guardia di finanza e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che ha recuperato la salma. Il medico d'urgenza ha solo potuto constatare il decesso. La donna morta è una meranese di 56 anni. Le cause della morte sono ancora avvolte dal mistero: sono in corso gli accertamenti per chiarire cosa abbia provocato il decesso e il motivo per cui la donna fosse all'interno di un sacco a pelo.

