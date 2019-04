Donna trovata morta sulla panchina: accanto al corpo un biglietto e una bottiglietta

Dramma a Falconara Alta, in provincia di Ancona. Poco prima delle 17 una donna di 59 anni è stata trovata senza vita in una panchina lungo via Baluffi. Trambusto nella zona, sul posto i carabinieri e i sanitari con le ambulanze, ma il cui intervento si è però purtroppo rivelato inutile. Accanto alla signora una bottiglietta e un biglietto. E' ancora mistero assoluto sulle cause della morte e i militari dell'Arma non escludono nessuna pista.



+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++ Ultimo aggiornamento: 18:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA