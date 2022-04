Chi è la donna morta nel Po? «Escluso che sia Samira, Andreea o Isabella». Il giallo continua

Di chi è il cadavere trovato nel Po? Continua il giallo dei resti umani trovati in un borsone lunedì mattina a Occhiobello (Rovigo): al momento nessun profilo di giovane scomparsa è compatibile con quello del corpo della donna ritrovata senza testa qualche giorno fa. La procura di Rovigo è ancora in attesa dell'esame del Dna dal cadavere e l'incrocio con quelli presenti nelle banche dati delle forze dell'ordine non ha dato indicazioni per provare a risalire all'identità della vittima.

Diffuse le foto di vestiti e accessori: potrebbero aiutare a identificare la vittima

Sono stati già esclusi alcuni soggetti in particolare come Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre 2019 a Stanghella (Padova), quello di Isabella Noventa di Albignasego (Padova), uccisa nel 2016, e anche quello di Andreea Alice Rabciuc, rumena che viveva a Jesi (Ancona), scomparsa il 12 marzo scorso.

