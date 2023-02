Donna morta a Merano, il compagno lancia l'allarme: «È caduta dalle scale», indagato per omicidio volontario

di Redazione Web

Sigrid Groeber è morta nella notte di sabato 18 febbraio, poco dopo il suo ricovero in ospedale a Merano. Un caso sul quale i carabinieri hanno subito iniziato a indagare e che adesso vede una possibile svolta. Il suo compagno, Alexander Gruber, infatti, è indagato per omicidio volontario. Era stato l'uomo, 55 anni, a lanciare l'allarme, dichiarando che la donna era caduta dalle scale.

«È caduta dalle scale»

La 39enne era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Tappeiner con gravissime lesioni multiple. Ed era stato lo stesso compagno, custode della scuola alberghiera Kaiserhof di Merano, a lanciare l'allarme: «Aiuto! È caduta dalle scale», avrebbe dichiarato chiamando i soccorsi. L'uomo, secondo quanto ricostruito finora, avrebbe passato la serata in compagnia della 39enne, ma tra il ferimento e la chiamata ai soccorritori sarebbe passato del tempo. Un lasso di tempo che ha subito fatto insospettire gli inquirenti. Dubbi alimentati anche dai medici, secondo i quali l'origine delle ferite non sarebbe accidentale.

L'autopsia

L'autopsia, che sarà effettuata domani 21 febbraio, dovrebbe portare chiarezza. Sarà compito dell'anatomopatologo, infatti, stabilire se invece si sia trattato di una morte violenta. L'uomo attualmente si trova in osservazione nel reparto di psichiatria di Merano, dopo aver subito un crollo. In giornata sarà deciso in merito ad un suo eventuale effettivo ricovero. Il 55enne da circa sei mesi lavorava come custode nella scuola alberghiera e occupava un appartamento di servizio al suo interno. La 39enne conviveva con il compagno nell’abitazione al termine di corso della Libertà, proprio nei pressi della scuola. E attualmente il 55enne è l'unico indagato per omicidio.

