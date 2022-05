Garda, il giallo del lago: donna trovata morta all'alba in spiaggia

Una donna è stata trovata cadavere questa mattina, verso le 7 sul lungolago tra lido Pioppi e lido Campanello a Peschiera del Garda (Verona). La donna, della quale non si conosce ancora il nome, non avrebbe 50 anni come si riteneva in un primo momento, ma potrebbe avere tra i 65 e i 70 anni. Il personale medico intervenuto ha constato il decesso per annegamento senza apparenti segni di violenza.

La donna con ogni probabilità è una turista e sarebbe annegata ieri sera, con il cadavere spinto poi dalle correnti del Garda sul bagnasciuga. Sul posto gli operatori del 118 ed i carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda che stanno effettuando delle verifiche negli hotel della zona per attribuire un nome alla vittima.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 18:41

