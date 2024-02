Donna trovata morta in casa a Puegnago del Garda. «Sul corpo segni di violenza». L'allarme dato dai vicini

di Redazione web

Giallo a Puegnago del Garda, in provincia di Brescia, dove questa mattina è stata trovata morta in casa una donna di 78 anni. A fare la tragica scoperta sono stati alcuni vicini di casa dell’anziana, che non vedendola uscire come tutte le mattine si sono preoccupati.

L’ipotesi è che si tratti di una rapina in villa finita male, anche se non vi sarebbero tracce ematiche nell’abitazione. Secondo quanto emerso da un primo esame, sul corpo della donna sono stati rilevati segni di violenza, particolare che farebbe propendere per la pista dell’aggressione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 11:44

