Donna trovata morta in un baule: mistero nel casertano. La scoperta choc del figlio: «Era lì da un mese»

Una donna anziana di 77 anni è stata trovata morta in un baule a Mondragone, in provincia di Caserta: un ritrovamento degno di un film di Alfred Hitchcock, spiega Il Mattino, che racconta che è stato il figlio della vittima ad aprire il vecchio baule, che si trovava in camera da letto, e a fare la scoperta choc.

Chi era la vittima

La donna morta si chiamava Concetta Infante, aveva 77 anni ed era una pensionata. Il figlio si è recato nella casa in cui viveva in compagnia dell'altra figlia, sorella dell'uomo, e ha scoperto il cadavere nel baule: si ipotizza che il cadavere si trovasse lì dentro da circa un mese e mezzo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Mondragone.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 17:33

