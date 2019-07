«Si sentiva un cattivo odore». Donna trovata senza vita in un appartemento: era morta da due settimane

Una donna di 89 anni è stata trovata morta ieri sera in un appartamento in via Camerano ad Ancona. Si tratta di una vedova, originaria di Cagli, da anni residente nel capoluogo dorico, che viveva da sola. Stando alle condizioni del cadavere la morte risalirebbe almeno a due settimane fa. Una vicina di casa ha dato l'allarme perché aveva sentito un cattivo odore provenire dalla finestra della camera da letto dell'anziana. L'infisso infatti era stato lasciato aperto.



Attorno alle 20 ha chiamato i vigili del fuoco perché l'89enne non rispondeva alle sue chiamate. Sul posto sono arrivati i pompieri che sono entrati da una finestra dell'appartamento in questione. Il corpo, in stato di decomposizione, è stato trovato a terra, nella camera da letto matrimoniale. Dopo un primo accertamento, la polizia ha escluso l'ipotesi di morte violenta. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un malore. Al momento sulla salma non è stata disposta nessuna autopsia dal magistrato di turno. La donna, che non aveva problemi economici e saltuariamente veniva aiutata da una badante per la spesa, non aveva rapporti frequenti con i parenti che la polizia sta cercando di rintracciare. Mercoledì 17 Luglio 2019, 17:31

