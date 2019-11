Donna accoltellata sul frecciarossa: è in grave condizioni. Fermato l'aggressore: è l'ex fidanzato. Ferita anche un'altra persona

Una donna è stata colpita con diverse coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: è stata portata via intubata e sarebbe in gravi condizioni. L'aggressore è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione sotterranea di Bologna, grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori. Il treno è ancora fermo per i rilievi della Scientifica. Il ferimento è avvenuto poco dopo le 10.30, tra le stazioni di Reggio Emilia e Bologna. Oltre alla donna è rimasta ferita un'altra persona, probabilmente un uomo che viaggiava con la donna. Tutti i protagonisti della vicenda sono italiani.



L'aggressore, secondo una prima ricostruzione fornita dalle Ferrovie dello Stato, è un operatore della ditta esterna che effettua servizi di pulizie a bordo dei Frecciarossa. La donna accoltellata è una dipendente della ditta esterna che effettua i servizi di ristorazione sui treni dell'Alta velocità.



Da quanto trapela dalle prime indiscrezioni la donna sarebbe l'ex fidanzata dell'aggressore. L'uomo avrebbe visto l’ex fidanzata sul treno insieme ad un altro uomo. Questo lo avrebbe indotto all'assurdo gesto: estrarre un coltello a serramanico e pugnalare ripetutamente la donna.



Il treno, AV 9309, è rimasto fermo a Bologna per consentire l'intervento di personale sanitario e degli agenti della Polfer. I passeggeri a bordo sono stati trasferiti su altri convogli e il Frecciarossa, una volta concluse le operazioni, è stato portato verso il deposito. Giovedì 7 Novembre 2019, 12:10

