Donna di 87 anni muore travolta da un treno: si era allontanata da una casa di riposo

Dramma sui binari. Una donna è morta sui binari della Ferrovia investita in pieno sulla tratta Messina-Palermo, all'altezza di Reitano. L'anziana, 87 anni, originaria di Caronia Marina, affetta da Alzheimer, era ospite della casa di riposo «Residenza sul Mare», in località Villa Margi. Si è improvvisamente allontana dalla struttura nel tardo pomeriggio, quando i sanitari e i responsabili della struttura non l'hanno più trovata. Poco dopo il drammatico ritrovamento sui binari.

Probabile che la donna abbia vagato per un poco nelle campagne circostanti, prima di arrivare alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mistretta e i responsabili delle Ferrovie di Stato. Indaga la procura di Patti. Il traffico ferroviario è stato interrotto tra Santo Stefano di Camastra e Tusa, Trenitalia ha attuato un servizio sostitutivo con pullman.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA