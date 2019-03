Era in un negozio lungo corso Carlo Alberto ad Ancona quando all'improvviso è arrivata la mamma di una ragazzina cui faceva alcune ripetizione. Prima alcune parole poi l'aggressione con una ragazza di 31 anni colpita al volto dalla signora con gli immediati soccorsi e il trasporto all'ospedale di Torrette. Sul posto per far luce sull'accaduto oltre la Croce Gialla anche i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 22:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA