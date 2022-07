Donna aggredita da un cinghiale in spiaggia: l'ha morsa ad un braccio. Incredibile a Genova

Rossana Padoan Falcone è stata aggredita in spiaggia da un cinghiale. La donna di 57 anni aveva appena finito di mangiare una pizza sulla spiagga di Vernazzola, a Sturla in provincia di Genova, quando il grosso animale l'ha morsa ad un braccio.

Una vicenda che ha dell'incredibile e che la donna, attivista del locale circolo Pd a Voltri, ha voluto denunciare pubblicamente. Rossana, impiegata in un'azienda di assicurazioni, era andata nella spiaggia di via del Tritone a Sturla dopo il lavoro. Aveva appena mangiato una pizza e si stava godendo la fine della giornata in riva al mare, quando ha visto comparire un grosso cinghiale accanto a lei. In un primo momento ha pensato che avrebbe rovistato nel cartone della pizza ed è rimasta immobile. Invece l'animale l'ha attaccata direttamente, mordendole il braccio.

Così sulle pagine di Repubblica, la donna ha voluto raccontare l'episodio che non ha precedenti. Rossana Padoanha gridato, gli altri bagnanti sono fuggiti finché non è arrivata un'altra donna che l'ha soccorsa. Trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Martino è stata sottoposta ad antitetanica e poi al ciclo di antirabbica. Ora dovrà assumere anche un antibiotico 3 volte al giorno.

«È intollerabile che i cittadini corrano un rischio del genere - racconta a La Repubblica - ero in una spiaggia dove, proprio a fianco a me, fino a pochi minuti prima, avevo avuto la compagnia di una coppia con un bimbo nel passeggino: se avesse morso lui? E poi quella spiaggia è accessibile alle persone disabili, perché metterle a rischio? Si tratta di un arenile pubblico, che deve comunque essere presidiato. L'emergenza cinghiali, credo, stia degenerando. Non ci sono precedenti».

