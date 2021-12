Donna aggredita a colpi di bastone: è grave. E sul movente è mistero: «Soldi e borsa non toccati»

BELLUNO - Notte da incubo per una 40enne bellunese, aggredita violentemente da uno o più sconosciuti ieri, 23 dicembre, intorno alle 23, a Belluno, in una piccola frazione a Castoi. La donna stava rincasando dai propri genitori, quando ha subito l'aggressione. E' stata colpita da un corpo contundente, forse un bastone, che le ha causato traumi gravi alla fronte. Soccorsa dai sanitari dell'ospedale di Belluno è ricoverata: le sue condizioni sono gravi ed è in prognosi riservata.

Le indagini

Allertate subito le pattuglie di carabinieri, il Norm della Compagnia di Belluno, e sono scattate le ricerche dell'aggressore, ma al momento sono senza esito. La donna non ha visto in faccia il suo aggressore e anche quando ha chiesto aiuto e i vicini sono accorsi l'ignoto era già fuggito. L'area luogo della violenza è stata circoscritta e sequestrata a disposizione della Procura della Repubblica, per raccogliere quante più prove oppure indizi possibili per identificare l'aggressore o gli aggressori.

Paura tra i residenti

Purtroppo la zona non era coperta da telecamere. Gli inquirenti mantengono per ora il più stretto riserbo, mentre in paese le voci si rincorrono, con un senso di timore fra i residenti. Sicuramente non era una aggressione a scopo di rapina, perché la borsa e il portafoglio sono rimasti sul posto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Dicembre 2021, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA