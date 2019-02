Donna africana picchiata a calci e pugni da sei donne: «Insultata anche dall'operatrice del 118»

Presa a calci e pugni e derubata da un gruppo di cinque o sei donne e due uomini, che le urlavano

«Se Salvini sventola la bandiera del razzismo ad alta voce, chi prima era razzista ma aveva paura a farlo vedere, adesso non ha più timore e aggredisce, pensando di non essere mai punito», ha aggiunto parlando all'ANSA Edith, convinta che «il clima politico abbia influito molto», ritenendo di essere stata «aggredita in quel modo per il colore della pelle». «In trent'anni, da quando sono a Bari non mi era mai capitata una cosa del genere e non avevo mai sentito di aggressioni così. Ora ho paura per i mie figli, per come va il mondo».



La donna ritiene che «per loro non avevo il diritto di chiedere permesso: una immigrata non doveva passare sulla loro stessa strada». «Mi hanno urlato 'brutta nera, hai sbagliato proprio posto' insultandomi senza conoscermi, senza darmi la possibilità di dire niente». «Mi dicevano di tornare nel mio Paese - prosegue Edith - ma è l'Italia il mio Paese. Non ricordo neanche più come è la mia terra. Ho passato più anni della mia vita qui a Bari che in Costa d'Avorio».



Edith crede che sia «cambiata la faccia del razzismo: prima un ragazzino magari ti insultava perché non ci pensava, per immaturità. Ma una donna adulta dovrebbe riflettere su quello che dice e che fa, altrimenti che esempio dà ai giovani». «Si può essere contro gli immigrati, è un punto di vista - conclude - ma questo non può giustificare la violenza».

«Gli episodi di razzismo si stanno moltiplicando in città. C'è bisogno di denunciare ma anche di educare le nuove generazioni affinché non assorbano i sempre più frequenti messaggi di odio», afferma l'assessore al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, commentando l'aggressione. «La stiamo cercando e vogliamo incontrarla - spiega Bottalico - per offrirle il nostro sostegno, come cerchiamo tutte le persone che rimangono nel silenzio e hanno paura di denunciare».



L'assessore rivolge un «invito a tutti i cittadini baresi, agli insegnanti e ai genitori che nella propria propria quotidianità, nella scuola e nel lavoro si imbattono in episodi di razzismo e discriminazione: denunciate». «Recentemente - prosegue l'assessore - ho avuto degli incontri con gruppi di genitori che hanno adottato ragazzi stranieri, che iniziano a manifestare situazioni di disagio nella nostra città».