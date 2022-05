Donna di 37 anni accoltellata e uccisa in strada: è morta durante il trasporto in ospedale

Una donna 37enne di origini albanesi è morta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 maggio, a Vittoria, in provincia di Ragusa. Secondo quanto è emerso dalle prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata accoltellata per strada, ma il personale del 118 l’ha soccorsa a casa sua, nella zona tra via Adua e via Tenente Alessandrello.

La donna è morta durante il trasporto in ospedale, a causa delle gravi ferite riportate: restano ancora da chiarire le modalità del delitto, su cui indagano i carabinieri. La segnalazione è giunta tramite una telefonata anonima.

