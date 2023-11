Giovane donna colpita da almeno 30 coltellate dall'ex fidanzato mentre va al lavoro: è grave in ospedale

di Redazione web

Una giovane donna è stata ferita con almeno 30 coltellate dall'ex fidanzato questa mattina all'alba: è stata ricoverata in ospedale ed è in gravi condizioni. Sarebbero almeno 30, infatti, le coltellate inferte ad una donna A.C. di circa 30 anni, su cui si è accanito l'ex fidanzato. E' successo a Monopoli, in provincia di Bari.

Colpita da 30 coltellate mentre va al lavoro

Secondo una prima ricostruzione pare che la donna stesse andando al lavoro quando è stata raggiunta dall'uomo che l'ha aggredita e ferita in varie parti del corpo.

La donna soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giacomo e poi trasferita, a causa delle gravi ferite, al Policlinico di Bari. Sulla vicenda ancora tutta da chiarire indagano i carabinieri della Compagnia di Monopoli.

