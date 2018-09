Donna accoltellata alla schiena dal marito mentre fa le pulizie

Una donna di 64 anni è stata accoltellata alla schiena mentre era nella sua abitazione di Sesto al Reghena (Pordenone). A dare l'allarme, questa mattina verso le 10, sono stati i vicini di casa che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Carabinieri di Pordenone. La donna è stata trasportata con elisoccorso in codice rosso all'Ospedale di Udine.



La donna, originaria della Bulgaria, è stata accoltellata dal marito, un 86enne con passaporto americano. La coppia vive da molti anni in Friuli. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri della Compagnia di Pordenone, l'aggressione è stata del tutto improvvisa e senza motivo: l'anziano ha preso un coltello da cucina e ha colpito la moglie al dorso. Anche se ferita, la donna è riuscita a fuggire e chiedere aiuto a una vicina che ha mobilitato i soccorsi e le forze dell'ordine.



Dalla prima ricostruzione, pare che non ci fosse alcun dissidio in corso. La vittima stava facendo le pulizie di casa e dava le spalle al marito, ignara delle sue intenzioni. L'uomo sarebbe affetto da una patologia degenerativa delle funzioni intellettive. La moglie è stata ricoverata d'urgenza a Udine. È sempre rimasta cosciente e non correrebbe pericolo di vita.

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..