Donna accoltellata all'autogrill a Natale: fermato l'ex marito, è accusato di tentato omicidio

Un uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto in merito al ferimento, in un'area di servizio dell'A1 a Campi Bisenzio (Firenze) il 26 dicembre scorso, dell'insegnate 58enne che stava rientrando a Segrate (Milano) da Cerveteri (Roma). Tentato omicidio l'ipotesi di reato contestata.

Chi è l'uomo fermato

È l'ex marito della donna ferita l'uomo sottoposto a fermo di indiziato di delitto in merito all'aggressione subita il 26 dicembre scorso dall'insegnante 58enne in un'area di servizio dell'A1 a Campi Bisenzio (Firenze), dove si era fermata durante il suo viaggio di ritorno a Segrate (Milano) da Cerveteri (Roma). È quanto si apprende in merito allo sviluppo delle indagini.

