Donato non ce l'ha fatta: morto il 25enne aggredito in discoteca. «I suoi aggressori sono già liberi»

non ce l'ha fatta, i due presunti aggressori sono già liberi. Dopo sette mesi di agonia è morto la scorsa notte il ragazzo di 25 anni di Cerignola (Foggia) che per un banale litigio, il 6 ottobre scorso, fu aggredito all'interno della discoteca Le Stelle, in via Trinitapoli a Foggia, durante una serata. Donato fu trasportato in coma farmacologico alla Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo: i medici gli riscontrarono una emorragia alla testa.I due giovani, incensurati, che avevano litigato con lui e che lo avrebbero colpito ferendolo gravemente,di 24 anni edi 25, vennero subito arrestati per lesioni gravi: poco dopo ottennero gli arresti domiciliari e da qualche tempo sono già tornati in libertà. Il sindaco di Cerignola, Franco Metta ha espresso alla famiglia «il cordoglio e la partecipazione al lutto da parte di tutta la comunità cittadina. Davanti a tanto dolore le parole servono a poco».