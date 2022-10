Ucciso a Lecce, svolta nelle indagini: arrestati un uomo e due donne. Fu trovato legato e imbavagliato

Le indagini sull'omicidio di Donato Montinaro potrebbero aver avuto una svolta. Era l'11 giugno scorso quando l'anziano falegname in pensione fu trovato morto nella sua abitazione, a Castri di Lecce, incappucciato e con ferite al volto, e con mani e piedi legati alle gambe di un tavolo.

Questa mattina la svolta, con i carabinieri che hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere - emesso dal gip di Lecce - nei confronti di tre persone, di cui due donne. Anche un'altra persona risulta indagata sempre per i reati di di omicidio aggravato e rapina aggravata, in concorso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 08:47

