Tiktoker Donato (con mollica o senza), video ai follower dopo l'omicidio della mamma: «Siete famiglia, ma ora non torno al lavoro»

Donato De Caprio, il tiktoker di “Con mollica o senza”, sta attraversando la dolorosa fase del lutto dopo che la mamma, Rosa Gigante, è stata uccisa martedì scorso nella sua casa a Pianura, quartiere occidentale di Napoli. Con un video condiviso su TikTok, il tiktoker è tornato a parlare ai suoi follower ringranziando tutti per i numerosi messaggi di condoglianze e affetto.

Il video di Donato De Caprio

«Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per il vostro affetto e per il vostro sostegno. Per me non siete semplici follower ma siete famiglia. Mi sta davvero aiutando tanto il vostro caloroso affetto. Grazie assai», esordisce così Donato Di Caprio nel video condiviso su TikTok dopo la tragica morte della mamma Rosa.

Il tiktoker si prende una pausa dai social: «Volevo avvisarvi che il festival di beneficenza di Padova non si farà perché non è il momento giusto di farlo. Mi prenderò ancora qualche giorno di pausa per i video, come è giusto che sia, almeno per adesso».

Poi, il salumiere parla della mamma scomparsa: «Non sarà facile per me affrontare questa nuova vita. Perdere una mamma non è facile, soprattutto perderla così. In questo modo è ancora più difficile», conclude il tiktoker ringraziando ancora una volta i follower per tutti i messaggi di cordoglio.

Le indagini

La Polizia di Stato ha fermato per l'omicidio una vicina di casa, la 47enne Stefania Russolillo. La donna, sulla quale si erano da subito concentrate le indagini, è gravemente indiziata del delitto. Sul corpo della vittima erano presenti evidenti segni di aggressione: filo di ferro alla gola, colpi di martello alla tempia e un principio di combustione. Russolillo avrebbe provato a dare fuoco al cadavere scempiato di Rosa Gigante.

