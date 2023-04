Il tiktoker Donato a Porta a Porta: «Mia madre non apriva mai a nessuno». Domani la convalida del fermo per la vicina

di Redazione Web

Donato De Caprio, il salumiere-tiktoker napoletano famoso per i suoi panini "con mollica o senza", nella puntata di Porta a Porta in onda questa sera, giovedì 20 aprile, risponde a Bruno Vespa alle domande sull'omicidio della madre Rosa Gigante. «No, non ho fatto un'idea perché sia successo», dice Donato rispondendo alla domanda se si fosse fatta un'idea di come sia potuto accadere l'omicidio di sua madre.

«Mia madre non apriva mai a nessuno»

«Io stavo lavorando, ho avuto una telefonata da mio figlio che la nonna non si sentiva bene, mio figlio non riusciva a parlare perché è un bambino, e la signora del piano di sotto mi ha detto, vieni a casa che tua mamma non sta bene», ha raccontato De Caprio. Una volta arrivato a casa «non ho avuto nemmeno il tempo di vederla né di entrare perché c'era già la polizia che aveva sbarrato tutto». De Caprio ha detto di non spiegarsi come la vicina sospettata dell'omicidio possa essere entrata in casa («mia madre apriva solo a me e mia sorella») e di non credere che l'omicidio possa essere frutto della gelosia per il suo successo.

Domani udienza di convalida del fermo

Prenderà il via alle 10 di domani, davanti al gip di Napoli Tommaso Perrella, l'udienza di convalida del fermo di pubblico ministero (sostituto procuratore Maurizio De Marco) notificato dalla Squadra Mobile di Napoli alla 47enne Stefania Russolillo, vicina di casa di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente madre del noto salumiere-TikToker Donato De Caprio, trovata senza vita nella sua casa nel quartiere Pianura di Napoli. Stefania Russolillo, difesa dall'avvocato Raffaello Scelsi, è gravemente indiziata dell'omicidio della 72enne. La donna ha reso una parziale confessione agli inquirenti e attualmente è detenuta nel carcere femminile di Pozzuoli.

