TikTok, addio ai panini di Donato De Caprio: «Basta video dal negozio». Il triste annuncio, cosa è successo

«Con mollica o senza?». Se vi è capitato di leggere sui social questo commento e di non capirne appieno il significato, probabilmente è perché non avete mai visto un video di Donato De Caprio su TikTok. Il salumiere napoletano è diventato velocemente una star dei social grazie ai suoi spettacolari panini, apprezzati da oltre un milione di followers.

Smartphone posizionato davanti al tagliere, il suo set è il bancone di "Monti Lattari", una bottega di prodotti freschi e deliziosi che De Caprio si diverte ad utilizzare per le sue "merende". Ma qualcosa è andato storto, ed è arrivato un triste annuncio per i followers: non ci saranno altri video all'interno del suo negozio.

La spiegazione è presto data dallo stesso salumiere in un video pubblicato ovviamente su TikTok: «La ditta I Monti Lattari mi ha comunicato che non devo più fare video dall'interno del negozio. Una scelta loro, io sono un dipendente e devo fare quello che loro mi chiedono. Non mi chiedete più foto né video, non ne posso fare più». Una notizia che ha colto di sorpresa i followers, decisamente contrariati: «Invece di ringraziarti per averli fatti diventare famosi», il commento che si legge più di frequente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Luglio 2022, 08:38

