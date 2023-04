Donato De Caprio, con mollica o senza: chi è il tiktoker da tre milioni di follower

Donato De Caprio, tiktoker di Napoli, lavorava da «Salumeria ai Monti Lattari» nella pignasecca di Napoli, ha cambiato vita aprendo la sua attività «Con Mollica o senza» dopo il successo che ha avuto su Tiktok e Youtube con i suoi video nei quali mostrava la sua arte di comporre panini di tutti i tipi, sia in casa che nella salumeria dove lavorava inizialmente.

Dopo aver avuto successo è intervenuto Steven Basalari, giovane imprenditore del nord, famoso per la discoteca Number one di Brescia, che ha investito su di lui e sulla nuova salumeria.

Oggi tutti i turisti si recano lì pur pagando panini anche da 10 euro, molti sono i tiktoker che sono andati lì in questi giorni tra cui New Martina, Romoldigno, Buongiorno Pescheria, Ludovica di Monelli kids, Bby girl, la ragazza famosa per il dialetto milanese, Eli Esposito, Patrizio Chianese.

Donato recentemente ha annunciato che per la prima volta sarà presente al festival Aperishow di Padova insieme a Steven Basalari.

Lo tiktoker recentemente ha raggiunto 3 milioni di follower ed è stato invitato da la Lega Napoli basket. Inoltre, Steart gli ha recentemente dedicato un disegno con la sua versione Simspon.

Oltretutto è stato seguito su Tiktok da Bella Hadid, ringraziandola per il follow, lei ha poi risposto con un commento.

Donato è anche papa di Martina, Daniele e Francesco e marito di Rossella Rutigliano.

