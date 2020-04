Donatella, operatrice dell'ospedale di Faenza, muore per il virus. Il figlio: «Quando l'hanno ricoverata, delirava»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 22:00

. La donna lavorava come operatrice socio sanitaria all'ospedale di Faenza. Il figlio Enrico ha raccontato il suo calvario al Resto del Carlino.- spiega Enrico -Ma il giorno dopo aveva la febbre a 38 e mezzo. Era a casa sua, a Fognano, ma ci tenevamo in contatto.È stata ricoverata prima a Faenza e poi a Lugo. I medici e il personale di Lugo sono stati fantastici. Le hanno fatto una tracheotomia, hanno tentato di tutto per salvarla. A un certo punto sembrava che si stesse riprendendo, le avevano tolto la sedazione.».E continua: «Aveva già avuto delle crisi. Ogni volta che squillava il telefono balzavo sulla sedia. Ma lei è partita tranquilla. Si era portata dietro anche dei libri che pensava di leggere in ospedale.Oggi a casa sua ho trovato il romanzo che stava leggendo, rimasto aperto sul letto: si intitolava ‘Virus’. Che beffa».