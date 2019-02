Scopre il tumore troppo tardi: Donatella vinta dalla malattia in 10 mesi

Ha combattuto fino all'ultimo contro quel tumore scoperto purtroppo quand'era troppo tardi, tanto che nel maggio scorso le avevano dato solo un paio di mesi di vita. Ma Donatella Giacomello, moglie di Sebastiano Cipriani, coppia mestrina residente a Mogliano in Veneto, ha resistito fino all'altro giorno, quando il male l'ha sopraffatta.



«Donatella era fatta così, non mollava mai - racconta il marito - Lunedì scorso eravamo andati a fare la spesa all'Auchan, martedì era andata dall'estetista perché ci teneva ad avere sempre un bell'aspetto. Era una combattente, e la sua forza le ha consentito di resistere per dieci mesi». Donatella Giacomello aveva 57 anni e, per curarla, erano stati contattati specialisti da Verona ad Aviano. © RIPRODUZIONE RISERVATA