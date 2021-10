«Così don Francesco Spagnesi mi ha chiesto i soldi»: a Storie italiane la testimonianza dell'amico prete

A “Storie italiane” si parla di Don Francesco Spagnesi, il parroco pusher che truffava i fedeli per comprare droga che ha chiesto il patteggiamento a 3 anni e 8 mesi. Il parroco si è impossessato di circa 300mila euro.

A “Storie italiane” si parla di Don Francesco Spagnesi, il parroco pusher che truffava i fedeli per comprare droga e che ha recentemente chiesto il patteggiamento a 3 anni e 8 mesi. Il parroco si è impossessato di circa 300mila euro e nel programma di “Storie italiane” di Eleonora Daniele su RaiUno hanno ascoltato la testimonianza di un altro prete a cui Don Francesco aveva chiesto un prestito. Il “collega” confessa di non aver mai sospettato di lui: «Potevo anche pensare meglio – ha spiegato ai microfoni della trasmissione - ma sa se un amico mi dice che ha bisogno per me va bene… Se un amico chiede un prestito non faccio il quarto grado. Mi aveva detto che doveva fare un’asta su internet, c'erano limiti di tempo e in quel momento non aveva possibilità. Io non me ne intendo, come altre persone alla richiesta di una cifra molto bassa, 180 euro, che mi sono state anche ridate con un bonifico bancario, ho accettato».

Lui non aveva notato particolari cambiamenti in Don Francesco Spagnesi: «Ci siamo visti talmente poco ultimamente… Fosse stata un'altra persona avrei riflettuto meglio. E’ un prete e non avrei mai pensato a tutto quello che è venuto fuori».

