Sacerdote saluta i fedeli dopo la messa: «Mi sono innamorato, lascio la chiesa»

«Mi sono innamorato, lascio la chiesa». Con queste parole don Riccardo Ceccobelli, parroco dell’Unità parrocchiale di San Felice di Massa Martana, in provincia di Perugia, ha salutato i suoi fedeli nel corso dell'ultima omelia. Il parroco ha ammesso di essersi innamorato di una donna, motivo per cui non potrà continuare ad esercitare il sacerdozio che richiede il celibato.

Leggi anche > Rita muore a 27 anni, per i medici era depressa a causa della pandemia di Covid. Aperta un'inchiesta

Ceccobelli, 42enne, sacerdote da 9 anni ha comunicato la sua decisione al vescovo che ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito ai fedeli. «La ragione della mia presenza in mezzo a voi, oggi – ha detto monsignor Sigismondi ai fedeli -, è quella di dirvi ‘a viso aperto’ che don Riccardo Ceccobelli ha manifestato il desiderio di domandare al Santo Padre la grazia della dispensa dagli obblighi del celibato, perciò ha chiesto di essere dimesso dallo stato clericale e dispensato dagli oneri connessi alla Sacra Ordinazione».

Dopo le parole del vescovo lo stesso Don Riccardo ha spiegato cosa stesse accadendo: «Amo e rispetto la Chiesa. Non posso non continuare ad essere coerente, trasparente e corretto con essa come finora sono sempre stato. Il mio cuore è innamorato seppure non abbia mai avuto modo di trasgredire le promesse che ho fatto; voglio provare a vivere quest’amore senza sublimarlo, senza allontanarlo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA